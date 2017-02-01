اليوم.. الحكم على 9 متهمين في «خلية الوراق»

تصدر محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء حكمها علي تسعة متهمين في أحداث عنف معروفة إعلاميا بقضية “خلية الوراق”.

ومن بين المتهمين أثنان أحالت المحكمة في يناير 2016 أوراقهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

ورأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري غير ملزم للمحكمة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، حين اندلعت أحداث عنف في أغسطس من العام نفسه عقب عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم “حيازة أسلحة نارية، والقتل والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة”.