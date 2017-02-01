تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء إعادة محاكمة 103 متهمين في قضية “أحداث مجلس الوزراء”.

وجاء قرار التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حين اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

وتشمل قائمة الاتهام “مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة”.