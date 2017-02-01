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وصول آخر دفعة من مهجّري "وادي بردى" إلى إدلب
لاجئون في اوروبا - سلوفنيا

وصول آخر دفعة من مهجّري "وادي بردى" إلى إدلب

الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:41 ص
وكالات

وصلت آخر دفعة من المهجرين من وادي بردى بريف العاصمة السورية الثلاثاء، إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد، بحسب مراسل الأناضول.

وضمت القافلة المؤلفة من 19 حافلة 70 مصابا من الجيش السوري الحر إضافة إلى 800 مدني.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه المعارضة مع النظام، السبت الماضي، القاضي بتسليم منطقة وادي بردى غرب دمشق للنظام، وإخراج المقاتلين الرافضين للاتفاق إلى إدلب.

وتم إيواء القادمين على متن القافلة الأخيرة في مخيمات بمدينتي سراقب وأريحا وبلدة سرمين بالمحافظة.

وأمس الإثنين، وصل إلى إدلب 1300 شخصا بينهم مقاتلون مصابون ومدنيون.

وتبعد “وادي بردى” عن دمشق 16 كلم، وعن الحدود مع لبنان 12 كلم، ويتراوح عدد سكانها مع النازحين إليها حوالي 100 ألف نسمة، غير أن المساحة المسكونة فيها لا تتجاوز 12 كلم مربع.

وتعد أكثر منطقة تشهد خروقاً لوقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بضمانة من قبل تركيا وروسيا.

وفرضت قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني حصارًا عن المنطقة في يوليو/ تموز الماضي بهدف السيطرة على مصادر مياه وينابيع المنطقة.

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