قال وزير الزراعة عصام فايد ، إن مصر تخطط لزيادة سعر توريد القمح المحلي بما لا يقل عن 50 جنيها (حوالي 2.7 دولار) للأردب فوق السعر العالمي.

ونقل بيان صحفي عن فايد قوله “ستتم الاستجابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لا يقل عن 50 جنيها في الأردب... لتشجيع المزارعين على التوريد والحد من الاستيراد”.

كان الوزير قال في وقت سابق هذا الشهر إن مجلس الوزراء وافق على شراء القمح المحلي من المزارعين المحليين بالسعر العالمي الذي تشتري به الهيئة العامة للسلع التموينية من الخارج.

وفي ديسمبر أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب برفع سعر توريد القمح إلى 650 جنيها للأردب (150 كيلوجراما) من 420 جنيها في الموسم الماضي.

وقال بيان أمس الثلاثاء الصادر عن وزارتي الزراعة والتموين إنه تقرر الاستعانة بشركة للقيام بأعمال التفتيش وفحص الأقماح المستلمة من المزارعين وإصدار شهادة ضمان للحد من التلاعب والغش.