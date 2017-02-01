شاهد.. ماذا حدث لممثلة هندية بعد هجوم الكلاب عليها

تعرضت الفنانة الهندية الشهيرة بارول ياداف، لحادث مؤلم وغريب في ذات الوقت، إذ انقض عليها عدد كبير من «الكلاب» في الشارع الذي تقطن فيه ما أدى لسقوطها وتعرضها لإصابات ...