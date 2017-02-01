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الأربعاء 1 فبراير 2017 07:07 صباحاً
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شمال سيناء تتعرض لموجة جديدة من الأمطار والبرد الشديد
سيول في سيناء ـ امطار

شمال سيناء تتعرض لموجة جديدة من الأمطار والبرد الشديد

الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:49 ص
أ ش أ

  تعرضت محافظة شمال سيناء الليلة لموجة جديدة من الأمطار المتوسطة والمتقطعة مصحوبة بموجة برد شديدة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، مما أثر على حركة السير.
وقد لزم معظم المواطنين منازلهم وتوقفت الحركة التجارية نظرا لقرب حلول وقت حظر التجوال.
من جانبها، تقوم غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بمتابعة تطورات الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية.

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