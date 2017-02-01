اليوم .. الفراعنة يواجون منتخب بوركينا فاسو في نصف نهائي بطولة افريقياالأربعاء، 1 فبراير 2017 07:42 ص
يواجه المنتخب المصري لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.
ومن جانبه ، عقد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مساء الثلاثاء، مع لاعبي منتخب مصر، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام بوركينا فاسو .
وأعرب أبو ريدة عن ثقته في قدرة لاعبي منتخب مصر على تخطي عقبة بوركينا فاسو والتأهل للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا، موجها شكره لكل اللاعبين على المجهودات الرائعة التي بذلوها خلال الفترة الماضية وطوال مشوار البطولة.
وقال أبو ريدة، “هذا الجيل نجح في إنهاء عقدة المغرب بعد 31 عاما، لدي ثقة كبيرة في قدرة المنتخب على الفوز باللقب القاري، والتأهل لكأس العالم أيضا، المنتخب قادر على التغلب على بوركينا فاسو اذا لعب الفريق بنفس الروح التي ظهر بها في المباريات الماضية”.
وأضاف رئيس اتحاد الكرة، “فخور بالجيل الحالي للمنتخب، كسبوا احترام الجميع ، وكانوا على قدر المسئولية، ونتمنى إنهاء البطولة على خير والفوز بها والتأهل لكأس القارات في يونيو 2017”.
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