 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 07:12 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. الفراعنة يواجون منتخب بوركينا فاسو في نصف نهائي بطولة افريقيا
منتخب مصر ـ محمد صلاح ـ كهربا‎

اليوم .. الفراعنة يواجون منتخب بوركينا فاسو في نصف نهائي بطولة افريقيا

الأربعاء، 1 فبراير 2017 07:42 ص
أ ش أ

يواجه المنتخب المصري لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

ومن جانبه ، عقد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مساء الثلاثاء، مع لاعبي منتخب مصر، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام بوركينا فاسو .

وأعرب أبو ريدة عن ثقته في قدرة لاعبي منتخب مصر على تخطي عقبة بوركينا فاسو والتأهل للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا، موجها شكره لكل اللاعبين على المجهودات الرائعة التي بذلوها خلال الفترة الماضية وطوال مشوار البطولة.

وقال أبو ريدة، “هذا الجيل نجح في إنهاء عقدة المغرب بعد 31 عاما، لدي ثقة كبيرة في قدرة المنتخب على الفوز باللقب القاري، والتأهل لكأس العالم أيضا، المنتخب قادر على التغلب على بوركينا فاسو اذا لعب الفريق بنفس الروح التي ظهر بها في المباريات الماضية”.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، “فخور بالجيل الحالي للمنتخب، كسبوا احترام الجميع ، وكانوا على قدر المسئولية، ونتمنى إنهاء البطولة على خير والفوز بها والتأهل لكأس القارات في  يونيو 2017”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3