تنطلق مساء اليوم الأربعاء، فعاليات العام الثقافي “قطر - ألمانيا 2017” بحفل فني تحييه أوركسترا قطر “الفلهارمونية” بدار الأوبرا في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المرتقب تأدية الحركة الرابعة من سمفونية “أسرار الدوحة” بمشاركة عدد من الفنانين القطريين؛ من بينهم دانة الفردان، ووائل بن علي، وناصر نصيب، وحامد حسين نعمة، بالإضافة إلى الموسيقار الألماني ديفيد نيمان قائداً للأوركسترا، ومواطنه جيرهارد أوبيتز عازفاً على البيانو، إلى جانب عزف بعض المقطوعات لمجموعة من أشهر الموسيقيين الألمان مثل لودفيغ فان بيتهوفن، وريتشارد فاغنر.

ويتضمن برنامج هذا العام الثقافي فعاليات متعددة من بينها معارض ألمانية كبرى في الدوحة، وأخرى قطرية في ألمانيا، بالإضافة إلى رصد مصورين فوتوغرافيين قطريين للحياة في ألمانيا بعدساتهم، ورصد مصورين فوتوغرافيين ألمان لقطر بعدساتهم، يتم تتويجها بمعرض مشترك.

ووفق وكالة الأنباء القطرية “قانا”، تقيم متاحف قطر معرضين في خريف 2017 بالمشاركة مع شركتي فولكسفاغن ودويتشه بنك في قاعة الرواق بجوار متحف الفن الإسلامي، وفي مطافئ: مقر الفنانين.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور الثقافة والفنون والإبداع، لبناء جسور التواصل بين دولة قطر وغيرها من شعوب العالم، من خلال مجموعة متنوعة من المعارض والمهرجانات والمسابقات والفعاليات التي تقام على مدار العام.

ونجحت متاحف قطر من خلال أعوام الثقافة في تعزيز تبادل الأفكار وإثارة النقاش مع مناطق أخرى من العالم، وبناء علاقات تعاون طويلة الأمد مع الشركاء والرعاة.

وشملت الأعوامُ الثقافية الماضية العامُ الثقافي قطر اليابان 2012، وقطر المملكة المتحدة 2013، وقطر البرازيل 2014، وقطر تركيا 2015، وكان آخرها قطر الصين 2016.