خسر فريق آرسنال الإنجليزى، للمرة الرابعة هذا الموسم فى مسابقة الدورى الإنجليزى، وذلك على ملعبه ووسط جمهوره أمام مضيفه واتفورد بنتيجة 2 / 1، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ23 من عمر مسابقة البريميرليج.

تقدم واتفورد بثنائية فى الشوط الأول والتى جاءت فى الدقيقتين 10 و13 عن طريق كل من يونس كابول وتروى دينى على التوالى، قبل أن يقلص النيجيرى الواعد أليكس أيوبى الفارق لصالح الجانرز فى الدقيقة 58 من عمر المباراة. ولأول مرة يستقبل مرمى آرسنال هدفين فى أول 15 دقيقة هذا الموسم، حيث كانت جميع مبارياته السابقة التى استقبل خلالها أهداف، فى دقائق أبعد من الـ15 دقيقة الأولى.

بهذه النتيجة تراجع آرسنال للمركز الثالث بدلا من الثانى برصيد (47 نقطة)، حيث تقدم عليه توتنهام هوتسبير الذى تعادل سلبيا مع سندرلاند، بينما تقدم واتفورد إلى المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.