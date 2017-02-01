فشل تشيلسى فى الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه ليفربول، وأضاع فرصة الانتقام منه، بعدما كان متقدماً عليه بهدف نظيف، قبل أن يخطف الريدز التعادل، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “أنفيلد رود”، فى قمة الجولة 23 من البريميرليج.

تقدم تشيلسى عن طريق نجم الدفاع ديفيد لويز من تسديدة صاروخية إثر ركلة حرة مباشرة، فى الدقيقة 25، مستغلاً خطأ فادح من سيمون مينيوليه حارس ليفربول، الذى ظهر قبل الهدف، وهو ينظر بعيداً تماماً عن الكرة.

ويعتبر هدف لويز هو السابع له فى الدوري الإنجليزي، كما أنه أول هدف مع تشيلسى بالبريميرليج، منذ هدفه فى مرمى فولهام فى 17 أبريل 2013، أى منذ 1386 يوما.

ومع بداية الشوط الثانى كثف ليفربول ضغطه الهجومى إلا أن روبرتو فيرمينو أهدر فرصة سهلة للغاية، بغرابة شديدة، حيث انفرد بالحارس كورتوا، ولكنه سدد الكرة فى السماء.

الضغط الهجومى لليفربول منحه هدف التعادل، الذى جاء عن طريق الهولندى جوريجينو فينالدوم، من رأسية رائعة، فى الدقيقة 58.

وحمل هدف فينالدوم رقم 14 فى مسيرته بالبريميرليج، والمثير أن أهدافه جاءت جميعاً على ملعب فريقه، بواقع 11 هدف مع نيوكاسل على ملعب “سانت جيمس بارك”، و3 أهداف مع تشيلسى على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وشهدت المباراة عودة النجم السنغالى ساديو مانى للمشاركة مع ليفربول، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية، إثر خروج أسود التيرانجا من ربع النهائى، وقدم اللاعب أداء جيداً طوال 15 دقيقة، ولكنه لم ينجح فى مساعدة الريدز على الفوز باللقاء.

وأهدر تشيلسى فرصة تسجيل هدف الفوز، بعدما أضاع دييجو كوستا ركلة جزاء فى الدقيقة 77، بعدما حصل عليها بنفسه، حيث سددها بسهولة ليتصدى لها الحارس البلجيكى سيمون مينيوليه، ويحافظ على نتيجة التعادل.

وبهذا التعادل رفع تشيلسى رصيده لـ 56 نقطة، وما زال فى صدارة الترتيب، بينما رفع ليفربول رصيده لـ 46 نقطة فى المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، علماً بأن مباراة الدور الأول انتهت بفوز ليفربول 2 / 1 على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن الجولة الخامسة.