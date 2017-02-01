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توتنهام يتعادل سلبياً وليستر يواصل السقوط
سوانسي سيتي - ساوثهامبتون

توتنهام يتعادل سلبياً وليستر يواصل السقوط

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:29 ص
وكالات

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت توتنهام بمضيفه سندرلاند، مساء اليوم، على ملعب “أوف لايت”، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 47 نقطة، وقفز للمركز الثاني، بفارق الأهداف أمام أرسنال، فيما رفع سندرلاند رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتعادل ميدلسبره مع ويست بروميتش 1 / 1، وتقدم جيمس موريسون بهدف لويست بروميتش في الدقيقة السادس قبل أن يتعادل ألفارو نيجريدو لميدلسبره في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

ورفع ميدلسبره رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع ويست بروميتش رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن.

وسجل سكوت دان وكريستيان بنتيكي هدفين في الدقيقتين 46، والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة ليقودا فريقهما كريستال بالاس لفوز صعب على مضيفه بورنموث 2 / صفر.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفاز بيرنلي على ضيفه ليستر سيتي، حامل اللقب، 1 / صفر.

ويدين بيرنلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه سام فوكس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند21 نقطة في المركز السادس عشر.

وفاز سوانزي سيتي على ساوثهامبتون 2 / 1، وسجل هدفي سوانزي ألفي ماوسون وجيلفي سيجوردسون في الدقيقتين 38 و70، فيما سجل هدف ساوثهامبتون شين لونج في الدقيقة 57.

ورفع سوانزي سيتي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

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