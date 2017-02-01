تأهل فريق لاتسيو للدور قبل النهائي من كأس ايطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه انتر ميلان بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد “جوزيبي مياتزا” في لقاء دور الثمانية من البطولة.

سجل البرازيلي فيليبي اندرسون هدف التقدم للضيوف في الدقيقة (20) من رأسية رائعة، وأضاف الارجنتيني لوكاس بيليا الهدف الثاني للاتسيو من ضربة جزاء (56)، بينما سجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هدف إنتر الوحيد من رأسية رائعة في الدقيقة (84).

وشهدت المباراة طرد البرازيلي جواو ميراندا، مدافع انتر، في الدقيقة (55)، بعد ان تسبب في ضربة جزاء، كما تعرض الروماني ستيفان رادو، مدافع لاتسيو، للطرد في الدقيقة (76).

ولحق نسور لاتسيو بفريقي نابولي ويوفنتوس، اللذين حسما تأهلهما للمربع الذهبي بالفوز على فيورنتينا وميلان، على التوالي، الأسبوع الماضي، في المقابل تعرض انتر لخسارة مفاجئة بعد 7 انتصارات متتالية في الدوري، وقبل لقاء يوفنتوس، الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري.