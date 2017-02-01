 Moheet on google
الأربعاء 1 فبراير 2017 12:55 صباحاً
روابط سريعة
لاتسيو يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا علي حساب انترميلان
C3hxhD0WIAE3cZG

لاتسيو يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا علي حساب انترميلان

الأربعاء، 1 فبراير 2017 12:13 ص
وكالات

تأهل فريق لاتسيو للدور قبل النهائي من كأس ايطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه انتر ميلان بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد “جوزيبي مياتزا” في لقاء دور الثمانية من البطولة.

سجل البرازيلي فيليبي اندرسون هدف التقدم للضيوف في الدقيقة (20) من رأسية رائعة، وأضاف الارجنتيني لوكاس بيليا الهدف الثاني للاتسيو من ضربة جزاء (56)، بينما سجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هدف إنتر الوحيد من رأسية رائعة في الدقيقة (84).

وشهدت المباراة طرد البرازيلي جواو ميراندا، مدافع انتر، في الدقيقة (55)، بعد ان تسبب في ضربة جزاء، كما تعرض الروماني ستيفان رادو، مدافع لاتسيو، للطرد في الدقيقة (76).

ولحق نسور لاتسيو بفريقي نابولي ويوفنتوس، اللذين حسما تأهلهما للمربع الذهبي بالفوز على فيورنتينا وميلان، على التوالي، الأسبوع الماضي، في المقابل تعرض انتر لخسارة مفاجئة بعد 7 انتصارات متتالية في الدوري، وقبل لقاء يوفنتوس، الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3