تلقى أرسنال خسارة مباغتة أمام مضيفه واتفورد على ملعب الإمارات بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ثنائية واتفورد يونس كابول وتروي دييني في الدقيقتين العاشرة و13، بينما سجل هدف أرسنال أليكس أيوبي في الدقيقة 58.

وبتلك الخسارة يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما قفز واتفورد للمركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.