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الأربعاء 1 فبراير 2017 07:09 صباحاً
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حدث فى مثل هذا اليوم 1 فبراير .. مولد الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود
زكي نجيب محمود

حدث فى مثل هذا اليوم 1 فبراير .. مولد الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود

الأربعاء، 1 فبراير 2017 05:49 ص

1662 - القرصان الصيني كاوشينجا يستولي على جزيرة تايوان بعد حصار دام 9 أشهر.

1814 - أكبر ثورة لبركان مايون بالفلبين تقتل 1200 شخص.

1877 - إيزاك برجس ووليم لونجستريت يحصلان على براءه إختراع أول قارب بخاري في الولايات المتحدة.

1856 - انتهاء حرب القرم بين الدولة العثمانية وروسيا والتي ساندت فيها فرنسا وإنجلترا العثمانيين واستمرت هذه الحرب سنتين ونصف السنة.

1905 - مولد المفكر والفيلسوف المصري د. زكي نجيب محمود.

1947 - رئيس الوزراء الأردني إبراهيم هاشم يقدم استقالته للملك عبد الله بن الحسين.

1953 - فيضانات عارمة في هولندا.

1958 -  سوريا ومصر توقعان على ميثاق الوحدة العربية بين البلدين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة.
إصدار أول طابع بريد كويتي.

1965 - تأميم التلفون والبرق في الكويت.

1979 - الخميني يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد غياب في المنفى استمر 15 عاماً.

2003 - مكوك الفضاء كولومبيا يتقطع إلى قطع صغيرة عند دخوله المجال الجوي للأرض ويقتل رواد الفضاء السبعة.

2004 - 244 شخص على الإقل يموتون في حادث دهس بالأقدام نتيجة تزاحم الحجاج في السعودية.

2008 - حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعين نجله حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولياً للعهد في الإمارة.

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