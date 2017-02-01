حدث فى مثل هذا اليوم 1 فبراير .. مولد الفيلسوف المصري زكي نجيب محمودالأربعاء، 1 فبراير 2017 05:49 ص
1662 - القرصان الصيني كاوشينجا يستولي على جزيرة تايوان بعد حصار دام 9 أشهر.
1814 - أكبر ثورة لبركان مايون بالفلبين تقتل 1200 شخص.
1877 - إيزاك برجس ووليم لونجستريت يحصلان على براءه إختراع أول قارب بخاري في الولايات المتحدة.
1856 - انتهاء حرب القرم بين الدولة العثمانية وروسيا والتي ساندت فيها فرنسا وإنجلترا العثمانيين واستمرت هذه الحرب سنتين ونصف السنة.
1905 - مولد المفكر والفيلسوف المصري د. زكي نجيب محمود.
1947 - رئيس الوزراء الأردني إبراهيم هاشم يقدم استقالته للملك عبد الله بن الحسين.
1953 - فيضانات عارمة في هولندا.
1958 - سوريا ومصر توقعان على ميثاق الوحدة العربية بين البلدين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة.
إصدار أول طابع بريد كويتي.
1965 - تأميم التلفون والبرق في الكويت.
1979 - الخميني يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران بعد غياب في المنفى استمر 15 عاماً.
2003 - مكوك الفضاء كولومبيا يتقطع إلى قطع صغيرة عند دخوله المجال الجوي للأرض ويقتل رواد الفضاء السبعة.
2004 - 244 شخص على الإقل يموتون في حادث دهس بالأقدام نتيجة تزاحم الحجاج في السعودية.
2008 - حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعين نجله حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولياً للعهد في الإمارة.
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قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
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"الجنايات" تستأنف غدا محاكمة المتهمين في "أحداث مجلس الوزراء"
تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا الأربعاء، “إعادة إجراءات محاكمة” 136 متهما في أحداث “مجلس الوزراء” بمقر معهد أمناء الشرطة الساعة 10 صباحا. روابط: محاكمة · احداث ...Tue, 31 Jan 2017 21:24:32 GMT
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"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
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شاهد.. ماذا حدث لممثلة هندية بعد هجوم الكلاب عليها
تعرضت الفنانة الهندية الشهيرة بارول ياداف، لحادث مؤلم وغريب في ذات الوقت، إذ انقض عليها عدد كبير من «الكلاب» في الشارع الذي تقطن فيه ما أدى لسقوطها وتعرضها لإصابات ...Tue, 31 Jan 2017 20:04:30 GMT
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3 شروط لحضور حفل عمرو دياب في عيد الحب
دياب كشف الكثير من تفاصيل حفله، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث سيقام الحفل في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، ويبدأ في الحادية عشر ويستمر حتى ...Tue, 31 Jan 2017 19:52:44 GMT
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شركات قطاع الأعمال تحقق صافي أرباح مليار و675 مليون جنيه
أكد أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، أن شركات قطاع الأعمال حققت صافي أرباح تقدر بمليار و675 مليون جنيه بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات. وأوضح الشرقاوى، في ...Tue, 31 Jan 2017 19:22:27 GMT
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برلمان تونس يصادق على تنقيح قانون الانتخابات
صادق مجلس نواب الشعب في تونس مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بموافقة 139 ...Tue, 31 Jan 2017 19:11:20 GMT
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تعرف على أسعارالدولار بالبنوك
شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا في عمليات البيع والشراء في البنوك الأربعة الكبرى (الاهلي ومصر والبنك التجارى الدولي والبنك العربي الافريقي)،و شهد الدولار ارتفاعا ...Tue, 31 Jan 2017 14:30:29 GMT
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توتنهام يتعادل سلبياً وليستر يواصل السقوط
خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت توتنهام بمضيفه سندرلاند، مساء اليوم، على ملعب “أوف لايت”، ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع توتنهام رصيده إلى 47 نقطة، وقفز ...Tue, 31 Jan 2017 22:38:09 GMT