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الخميس.. حفل توقيع "الوجه الآخر لماليزيا" للكاتب إسلام المنسي
سور الأزبكية بمعرض الكتاب

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الخميس.. حفل توقيع "الوجه الآخر لماليزيا" للكاتب إسلام المنسي

الثلاثاء، 31 يناير 2017 11:06 م
خاص - محيط

تنظم دار نشر زحمة كتاب، حفل توقيع كتاب “الوجه الآخر لماليزيا” للكاتب الصحفي إسلام المنسي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ، الخميس المقبل، بجناح الدار صالة 2.

ويندرج الكتاب تحت فنون أدب الرحلات التي تناولت منطقة جنوب شرق آسيا بالدراسة والتحليل، حيث يحرص الكاتب في ثنايا فصول الكتاب على إبراز الاختلافات الثقافية وملامح المجتمع الماليزي المتعدد الأعراق، حيث تشكل الأقليات الدينية واللغوية 40% من المجتمع الماليزي، حتى أن الكاتب يقول في الفصل الأول ” فإن فاتتك زيارة الهند والصين وبلاد العرب، واليابان، فيكفيك أن تزور ماليزيا، سترى فيها منطقة كل ما فيها صيني، وأخرى قطعة من الهند، وثالثة يحظر فيها الكلام إلا بلغة القرآن، ورابعة تحوي علم وتكنولوجيا اليابان”.

ويعد النموذج الماليزي من النماذج الفريدة في العالم الإسلامي حيث استطاعت البلاد النهوض بالرغم من الانقسام الطائفي الكبير والتحديات الي واجهتها، لتصبح أحد أبرز النمور الأسيوية وتضرب المثل لدول العالم في التنمية.

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