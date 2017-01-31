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"الجنايات" تستأنف غدا محاكمة المتهمين في "أحداث مجلس الوزراء"
محاكمة ـ محكمة‎

"الجنايات" تستأنف غدا محاكمة المتهمين في "أحداث مجلس الوزراء"

الثلاثاء، 31 يناير 2017 11:12 م
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تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا الأربعاء، “إعادة إجراءات محاكمة” 136 متهما في أحداث “مجلس الوزراء” بمقر معهد أمناء الشرطة الساعة 10 صباحا.

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