عضو بالجمهوري الأمريكي:" ترامب ماشي بسياسة اللي عاجبه يمشي"الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:55 م
قال هشام كريم، عضو الهيئة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس عمله في الرئاسة كأنها عمل تجاري، متابعًا: “سياسة اللي مش عجبه يمشي، متنفعش”، لأن هناك العديد من الملفات لا تعلمها إلا الإدارة السابقة، ولابد من الإبقاء على البعض منهم.
وأضاف “كريم”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “كسترا نيوز”، مساء الثلاثاء، أن بقاء ترامب على هذا المنوال سيسبب مشكلة للحزب الجمهوري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المظاهرات التي تم تنظيمها ضد ترامب شارك فيها بعض الأعضاء من الحزب الديمقراطي، لافتًا أن الحزب الديمقراطي سعيد بما يحدث الآن، لأن هذا يقلل من شعبية ترامب.
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