أكد عصام الحضري حارس مرمى فريق وادي دجلة ومنتخب مصر لكرة القدم، أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حصد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

ويلعب منتخب مصر غدًا الأربعاء أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو في إطار الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

وقال الحضري - في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء - إنه بالرغم من أن معظم لاعبي الجيل الحالي لمنتخب مصر لم يسبق لهم اللعب في بطولة إفريقيا، إلا أنهم يمتلكون القدرة والرغبة في حصد اللقب.

وأضاف الحضري “الجيل الحالي يختلف عن الجيل الماضي لمنتخب مصر، ولكن جميع لاعبي مصر يمتازون بالانتماء لبلدهم ورغبتهم في تحقيق الإنجازات لمنتخب بلادهم”، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل المنتخب على مباراة الغد، من أجل الفوز والتأهل للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا.

وتابع الحضري، “أتعامل مع اللاعبين الشباب في المنتخب كأخ أكبر، وهدفنا جميعًا واحد وهو حصد لقب بطولة إفريقيا”.