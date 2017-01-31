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دي ميستورا: سأقوم بنفسي بتحديد أعضاء المعارضة في حال فشلها
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا

دي ميستورا: سأقوم بنفسي بتحديد أعضاء المعارضة في حال فشلها

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:14 م
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أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه سيقوم بنفسه بتحديد أعضاء وفد المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف في حال فشلها في تشكيله حتى الـ8 من فبراير.

وأكد دي ميستورا، الثلاثاء، تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف بين أطراف الأزمة السورية من 8 فبراير/شباط إلى 29 منه.

وأوضح أسباب اتخاذه القرار بتأجيل المفاوضات بالقول: “أولا، نود إعطاء فرصة للمبادرة، التي تم وضعها في أستانا، أن تتحقق. وإذا كانت الهدنة ثابتة للدرجة التي نرغب في أن تكون، سيساعد ذلك المفاوضات السورية. ثانيا، نريد أن نعطي الفرصة للحكومة (السورية) أن تشارك في المفاوضات بقوة، ونريد أن نعطي الفرصة للمعارضة.. أن تكون موحدة في المفاوضات”.

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