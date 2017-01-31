صوتت لجنة التعليم في مجلس الشيوخ بالموافقة على تعيين بيتسي ديفوس في منصب وزيرة التعليم الجديدة، وهو ما يمهد الطريق للتصويت في مجلس الشيوخ بالكامل على الترشيح.

وجاء التصويت الحاسم من السيناتور أورين هاتش، مما تسبب في بعض الجدل، وفقًا لشبكة “روسيا اليوم” بالإنجليزية.

وكانت قد أعلنت جمعية التربية الوطنية، أكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة، أن أكثر من مليون شخص وقعوا استمارة على الإنترنت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وجرى إرسالها إلى البريد الإلكتروني لأعضاء مجلس الشيوخ، لرفض تولي بيتسي ديفوس، منصب وزير التعليم، بعد اختيارها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.