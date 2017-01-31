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إليسا مسك ختام «رقص النجوم» وخاتم ماسي يثير تساؤلات حول خطبتها.. صور
اليسا

إليسا مسك ختام «رقص النجوم» وخاتم ماسي يثير تساؤلات حول خطبتها.. صور

الثلاثاء، 31 يناير 2017 09:58 م

تألقت النجمة اللبنانية إليسا في الحلقة الختامية من برنامج «رقص النجوم»، والتي شهدت فوز الممثل بديع أبوشقرا بأفصل راقص في موسمه الرابع لهذا العام.
إليسا سحرت المشاهدين بثلاث إطلالات مثيرة، أبدعت بها على المسرح غناءً ورقصاً، فكانت مسك ختام البرنامج، ولاقت إطلالاتها ثناء الجميع، حيث تنوعت ما بين فستان أسود طويل براق مكشوف الصدر، وآخر أزرق طويل، وفستان أسود مكشوف البطن.

اللافت كان الخاتم ذو الماسة الكبيرة التي ارتدته إليسا في يدها اليمنى، حيث توقع البعض أن يكون الخاتم إعلان من الفنانة اللبنانية عن ارتباطها رسمياً بحبيبها الذي ترفض حتى الآن الكشف عن هويته، في الوقت الذي اعتبر فيه البعض الآخر الخاتم مجرد إكسسوار.

من ناحية أخرى، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب يوم 11 فبراير بمشاركة النجم اللبناني عاصي الحلاني، وذلك في فندق فورسيزونز ببيروت.

اليسا

اليسا

اليسا

اليسا

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