 Moheet on google
الثلاثاء 31 يناير 2017 10:43 مساءً
روابط سريعة
سكرتير البيت الأبيض: قرار ترامب بشأن الهجرة ليس حظرًا للسفر
دونالد ترامب

سكرتير البيت الأبيض: قرار ترامب بشأن الهجرة ليس حظرًا للسفر

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:03 م
متابعات

قال كبير المتحدثين باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الأمر التنفيذي بمنع دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول مسلمة ليس “حظرًا للسفر”، على الرغم من أن الرئيس نفسه قال إنه “حظر”.
واتهم السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، شون سبيسر وسائل الإعلام بصب السياسة المثيرة للجدل والترويج لأن القرار بمثابة “حظر السفر”، وفقًا لما نقلته عنه مجلة “ذا هيل” الأمريكية.
وأضاف سبيسر أنه ليس حظرا إسلاميا أو حظرا للسفر، مشيرًا إلى أنه نظام فحص للحفاظ على أمن أمريكا.
وكان ترامب أصدر قرارا تنفيذيا، يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة، حتى إشعار آخر، وتعليق دخول الزائرين القادمين من 6 دول، ذات أغلبية مسلمة، لثلاثة أشهر.

وأعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: أن قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشمل حاملي وثائق إقامة دائمة في الولايات المتحدة، من مواطني تلك الدول.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3