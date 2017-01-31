سكرتير البيت الأبيض: قرار ترامب بشأن الهجرة ليس حظرًا للسفرالثلاثاء، 31 يناير 2017 10:03 م
قال كبير المتحدثين باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الأمر التنفيذي بمنع دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول مسلمة ليس “حظرًا للسفر”، على الرغم من أن الرئيس نفسه قال إنه “حظر”.
واتهم السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، شون سبيسر وسائل الإعلام بصب السياسة المثيرة للجدل والترويج لأن القرار بمثابة “حظر السفر”، وفقًا لما نقلته عنه مجلة “ذا هيل” الأمريكية.
وأضاف سبيسر أنه ليس حظرا إسلاميا أو حظرا للسفر، مشيرًا إلى أنه نظام فحص للحفاظ على أمن أمريكا.
وكان ترامب أصدر قرارا تنفيذيا، يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة، حتى إشعار آخر، وتعليق دخول الزائرين القادمين من 6 دول، ذات أغلبية مسلمة، لثلاثة أشهر.
وأعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: أن قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشمل حاملي وثائق إقامة دائمة في الولايات المتحدة، من مواطني تلك الدول.
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