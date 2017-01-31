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الرئيس اللبناني: طالبت بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يؤيده نحو 87% من اللبنانيين
العماد ميشال عون ‎ - لبنان

الرئيس اللبناني: طالبت بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يؤيده نحو 87% من اللبنانيين

الثلاثاء، 31 يناير 2017 09:55 م
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أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه طالب بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يؤيده نحو 87 في المئة من اللبنانيين، حيث يعمل على احترام آرائهم.

وجدد العماد ميشال عون، خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي اليوم الثلاثاء، التزامه نحو تعزيز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس إيجابا على كل شرائح المجتمع، مؤكدا أنه سيطالب بإعادة إدراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة.

وأعرب الرئيس عن نيته إنتاج النفط في السنة المقبلة 2018، بناء على المهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض، مشيرا إلى أن كل ما سيتم استخراجه سيكون للشعب اللبناني، من خلال صندوق سيادي للنفط ستُوظف أمواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية والتي ستستفيد منها الأجيال الصاعدة.

وأوضح أنه تم في أول جلسة لمجلس الوزراء التأكيد على أن العمل سيكون جادا لحل أزمة الكهرباء بعد إزالة العراقيل التي وضعت في طريق المشاريع التي كان أعدها الوزير جبران باسيل عندما كان وزيرا للطاقة والمياه.

كما شدد على أن التشكيلات الإدارية والأمنية والدبلوماسية ستكون وفق الكفاءة والخبرة ونظافة اليد ، وستتم ليس فقط لسبب إصلاحي إنما أيضا بهدف تحسين الإنتاجية.

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