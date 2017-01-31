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ماذا يحدث في المصريين الاحرار؟
شعار حزب المصريين الاحرار ـ الأحرار ـ المصريون الاحرار

ماذا يحدث في المصريين الاحرار؟

الثلاثاء، 31 يناير 2017 11:04 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد  الدكتور محمود العلايلي، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يتعرض لمأساة حقيقة وتشويش، وجريمة لافساد الحياة السياسية في مصر، موضحا أن مجلس الأمناء قامت على أكتافه الحزب الكبير بعد ثورة 25 يناير، وإلغاءه مسألة لاترقى وتعتبر إفساد للممارسة السياسية في مصر.

وقال في مداخلة تليفونية ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن بعد القرارات التي إتخذت في نهاية ديسمبر الماضي، وهي إقامة مؤتمر الجمعية العمومية ومجلس الأمناء على غير ما تقره اللوائح، قام الحزب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما هو غير شرعي وقانوني لحل هذه المشكلة.

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