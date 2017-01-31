تأهل بوردو وليل إلى دور الستة عشر في كأس فرنسا لكرة القدم بفوزهما في الدور 32 على كل من ديجون ونانت على الترتيب.

وتخطى بوردو منافسه ديجون بهدفي مالكوم وجايتين في الدقيقتين 53 و90 مقابل هدف أحرزه لويس ديوني في الدقيقة 83، في حين فاز ليل على نانت بهدف نظيف أحرزه سيباستيان كورشيا في الدقيقة 81.

وتغلب ستراسبورج بهدف على لوبواري سور في ليبلغ الدور ذاته، وتأهل بيرجراك بيرجورد أيضا بالفوز بهدفين نظيفين على لينس.

وصعد نيور إلى نفس الدور بالفوز بثلاثية نظيفة على سارجومين، ولحق به كويفيلي بالفوز بنفس النتيجة على كونسولا مرسيليا.

وبلغ لوريان الدور ذاته بالفوز على شاتورو 3-2 في الوقت الاضافي.