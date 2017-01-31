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الثلاثاء 31 يناير 2017 10:44 مساءً
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مصرع مطلوب في قضايا مخدرات غرقا بأسيوط
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مصرع مطلوب في قضايا مخدرات غرقا بأسيوط

الثلاثاء، 31 يناير 2017 09:49 م
أ ش أ

لقي مطلوب أمني مصرعه غرقا أثناء محاولته الهروب من قوات الشرطة خلال مداهمة حملة أمنية بمركز ديروط لبعض البؤر الاجرامية بقرى المركز.

كان اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز ديروط يفيد بمصرع محمد ب. ع. ٢٣ سنة مطلوب ضبطه في قضايا مخدرات خلال محاولته الهرب من قوات الشرطة وقيامه بإلقاء نفسه بمياه النيل بكامل ملابسه الامر الذى اعاقه من السباحة فى المياه وتسبب فى غرقه.

وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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