أعلن رئيس إدارة المعلومات والأمن الإيطالية ألساندرو بانسا، أن تنظيم “داعش” لجأ إلى وسيلة جديدة لكسب الأموال، موضحا أن الحديث يدور عن تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وقال بانسا، في حديث لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية اليوم الثلاثاء: “تشكيل شبكات تهريب المهاجرين في إفريقيا وسيلة أخرى لكسب الأموال بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، ويشهد هذا المجال تعاونا بين التنظيمات الإرهابية والمجموعات الإجرامية”.

وأضاف رئيس جهاز الأمن الذي يقوم بضمان تبادل المعلومات بين الاستخبارات والشرطة الإيطالية، وتنسيق العمليات في مجال الأمن المعلوماتي، وحماية أسرار الدولة ومراقبة أنشطة الأجهزة الأمنية: “جرى في الآونة الأخيرة تراجع كبير في قدرات داعش، وتقف مصادر إيراداته، وعلى رأسها تهريب المنتجات النفطية والتحف الأثرية، على حافة النفاد، ونعتقد أن الإرهابيين يستغلون نقل الأشخاص (الراغبين في الهجرة) كوسيلة جديدة لكسب الأموال”.

ومن الجدير بالذكر، في هذا السياق أن إيطاليا استقبلت، خلال العام الماضي، بحسب المعلومات الرسمية لوزارة الداخلية الإيطالية، رقما قياسيا من المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفقوا إلى البلاد عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث وصلها أكثر من 181 ألف شخص، ومعظمهم من أراضي ليبيا.