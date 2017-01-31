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عمرو أديب لـ"وزير التموين": يا أخي اطلع أتكلم مع الناس"
عمرو اديب ـ برنامج كل يوم‎

عمرو أديب لـ"وزير التموين": يا أخي اطلع أتكلم مع الناس"

الثلاثاء، 31 يناير 2017 10:12 م

تسائل الإعلامي عمرو أديب، عن سبب صمت وزير التموين اللواء محمد مصيلحي، في ظل الأزمات الكبيرة المتكررة في ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية، معقبًا: “فين وزير التموين؟، لماذا لا يتحدث، أنا معرفش شكله؟ كلم الناس يا أخي”.

وأضاف “أديب”، خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، المذاع علي فضائية “on-e”، اليوم الثلاثاء، أن المواطنين صبروا علي ارتفاع أسعار السلع التموينية ولكن يجب علي الوزراء الحديث إليهم، مستنكرًا: “هو وزير التموين دا أحسن من مين يعني؟!! هيكون أحسن من ترامب مثلاً اللي بيطلع يتكلم مع الناس”.

ووجه حديثه لـ وزير التموين: “يأخي إطلع اتكلم مع الناس، وبل ريقهم وعرفهم إنه مفيش زيادة تاني في الأسعار علشان الناس تعبت يا أخي”.

وطلب بوجود وزراء سياسين يعلموا كيف يدافعوا عن المواطنين وليس مجرد موظفين.

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