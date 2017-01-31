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التشكيلة الرسمية لمواجهة ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي

التشكيلة الرسمية لمواجهة ليفربول وتشيلسي

الثلاثاء، 31 يناير 2017 09:41 م

أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول ونظيره أنطونيو كونتى المدير الفنى لتشيلسى عن التشكيل الرسمى، للمباراة المرتقبة التى تجمع بينهما على ملعب “أنفيلد رود”، فى قمة الجولة 23 من البريميرليج.
جاء تشكيل ليفربول كالتالى:
حراسة المرمى: سيمون مينيوليه
الدفاع : ناثانيل كلاين – ديان لوفرين – جويل ماتيب – جيمس ميلنر
الوسط: جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون – إيمرى كان – آدم لالانا
الهجوم: روبرتو فيرمينو – فيليب كوتينيو
وجاء تشكيل تشيلسى كالتالى:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: سيزار ازبيليكويتا – ديفيد لويز – جارى كاهيل – فيكتور موسيس 
الوسط: نجولو كانتى – نيمانيا ماتيتش – ماركوس الونسو – ويليان – إدين هازارد
الهجوم: دييجو كوستا
جدير بالذكر أن تشيلسى يتربع على صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 55 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 45 نقطة، وكان الريدز فاز على البلوز بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الدور الأول ضمن الجولة الخامسة من الموسم.

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