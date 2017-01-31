استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عائلة الطفلة السورية “دموع”، التي ناشدت الأطباء، قائلة: “خذوا عيوني، وأعطوها لأبي؛ كي يراني ويحبني”، عقب فقدان أبيها بصره، في قصف جوي، بسوريا.

وبحسب وكالة “الأناضول”: فإن الرئيس أردوغان وعقيلته أمينة، استقبلا “دموع” ووالدها مأمون خالد ناصر، 27 عاما، وشقيقتها الكبرى «سيدرا»، في المجمع الرئاسي، بالعاصمة أنقرة، حيث تحدثا إلى الطفلتين، وقدما لهما العديد من الهدايا”.

وكانت العبارات التي نطقت بها “دموع”؛ إثر فقدان والدها طرفيه السفليين وبصره، وأصابع يده اليمنى، في قصف جوي على محافظة إدلب، شمال غربي سوريا- أثارت صدى واسعا لدى الرأي العام.

وقالت “دموع”، في حديثها خلال اللقاء: “إنها أرادت أن ترافقها «سيدرا»؛ لأنها تلعب معها”.

من جانبه، قال الوالد “مأمون”: “إن لديه ابنا في التاسعة من عمره، وهو وشقيقته «سيدرا» يدرسان في المرحلة الابتدائية، فيما «دموع» بمرحلة الحضانة. لكنه أفاد: إن «سيدرا» تذهب إلى المدرسة فقط لتعلم اللغة التركية، وليس لديها وقت لحضور بقية الدروس؛ لأنها تعتني بأخويها”.

وحضن أردوغان «دموع»، وأظهر لها الصورة التي فازت بالمرتبة الأولى، بفئة «الحياة»، في مسابقة صورة العام، التي نظمتها وكالة الأناضول؛ لاختيار أفضل صورة لعام 2016، وحملت الصورة عنوان «تلبية نداء دموع من أجل والدها»، حيث كان الرئيس التركي قد صوت خلال المسابقة لصالح الصورة المذكورة.