تعجب الإعلامي عمرو أديب، من سبب صمت وزير التموين اللواء محمد مصيلحي، في ظل الأزمات الكبيرة المتكررة في ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية، متسائلا “فين وزير التموين؟، لماذا لا يتحدث، أنا معرفش شكله؟ كلم الناس يا أخي”.

وقال في برنامجه “كل يوم”، المذاع علي شاشة “on-e”، اليوم الثلاثاء، إن المواطنين صبروا علي ارتفاع أسعار السلع التموينية ولكن يجب علي الوزراء الحديث إليهم، متابعا “هو وزير التموين دا أحسن من مين يعني؟!! هيكون أحسن من ترامب مثلاً اللي بيطلع يتكلم مع الناس”.

وقال لوزير التموين: “يأخي إطلع اتكلم مع الناس، وبل ريقهم وعرفهم إنه مفيش زيادة تاني في الأسعار علشان الناس تعبت يا أخي”.