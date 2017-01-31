وقع حسام باولو، مهاجم الزمالك، على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، اليوم، الثلاثاء، بشكل رسمي، قادما من صفوف فريق سموحة السكندري.

كان الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع سموحة على ضم باولو لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 7 ملايين جنيه، على أن يتحمل اللاعب مليون جنيه.

ونجح الزمالك في قيد باولو ضمن القائمة الإفريقية، التي تشارك في دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة، بعدما رفض مسؤولو الاتحاد القاري للعبة “كاف” في البداية، بداعي أنه تم قيده في القائمة القارية لسموحة.



وتأخر ظهور اللاعب في الزمالك بسبب مشاركته مع المنتخب العسكري في كأس العالم، خلال الفترة الماضية، فيما عاد اللاعب إلى القاهرة منذ يومين.

ومن المنتظر أن ينتظم باولو في مران الزمالك بداية من غدٍ، الأربعاء، استعدادا للسفر إلى الإمارات، من أجل خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 10 فبراير/ شباط المقبل.