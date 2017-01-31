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الكرملين: نستعد لزيارة الرئيس الإيراني لموسكو
دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين

الكرملين: نستعد لزيارة الرئيس الإيراني لموسكو

الثلاثاء، 31 يناير 2017 09:16 م
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أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي أن موسكو تستعد لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لموسكو دون إعلان موعد الزيارة .

وجاء ذلك في معرض إجابته على سؤال ما إذا كان جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين يضم مباحثات مع نظيره الإيراني.

من جانبها، أكدت السفارة الإيرانية لدى موسكو أن الرئيس روحاني ينوي زيارة موسكو في شهر مارس القادم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نائب السفير الإيراني في موسكو أحمد حيدريان قوله إن الرئيس روحاني سيصل موسكو في مارس لإجراء مباحثات مع الرئيس بوتين.

ويذكر أن الرئيسين أجريا اتصالا هاتفيا ديسمبر الماضي اتفقا خلاله على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمة في سوريا.

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