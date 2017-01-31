القوات العراقية تسقط طائرة ل"داعش" في تلعفرالثلاثاء، 31 يناير 2017 09:19 م
تمكنت القوات العراقية من إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الثلاثاء، جنوب قضاء “تلعفر” غرب الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق، بينما قتل وأصيب العديد من المدنيين في الساحل الأيسر بالموصل نتيجة قصف بقذائف الهاون وباستخدام طائرات مُسيرة لـ”داعش”.
وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان له، أن قوة من لواء “تلعفر 92” في الجيش العراقي وبإسناد من “حشد تلعفر” أسقطت طائرة تجسس مسيرة لـ”داعش” جنوب مركز قضاء تلعفر.
من جهة أخرى، قصف مسلحو “داعش” بقذائف الهاون وبالقنابل التي تحملها طائرات مسيرة للتنظيم اليوم المناطق المحررة من الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل لا سيما في “الرشيدية” شمال شرقي الموصل، ما أدى إلى مقتل ستة من المدنيين العراقيين وجرح آخرين.
وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في بيان صحفي، أن مصادر موثوقة أبلغتها من داخل الساحل الأيسر بقيام “داعش” باستهداف المدنيين في المناطق السكنية المحررة بواسطة قذائف الهاون والطائرات المسيرة.
وأشارت المفوضية إلى أن الأهالي أرسلوا استغاثات إلى الحكومة والقوات الأمنية بشأن طائرات مسيرة لـ”داعش” ألقت قنابل على المدنيين في شارع روضة الرشيدية استهدفت المارة.
ودعت المفوضية القوات العراقية إلى التعامل مع الطائرات المسيرة التي تستخدمها عصابات “داعش” واستكمال تحرير منطقة سد بادوش في الجانب الأيسر من مدينة الموصل التي يستخدمها “داعش” كقواعد لإطلاق قذائف الهاون على المدنيين.
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