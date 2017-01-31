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شركات قطاع الأعمال تحقق صافي أرباح مليار و675 مليون جنيه
وزير قطاع اﻻعمال اشرف الشرقاوي

شركات قطاع الأعمال تحقق صافي أرباح مليار و675 مليون جنيه

الثلاثاء، 31 يناير 2017 09:11 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، أن شركات قطاع الأعمال حققت صافي أرباح تقدر بمليار و675 مليون جنيه بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح الشرقاوى، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن الأرباح تجاوزت الـ7 مليارات جنيه إلا أنه تم خصم الخسائر التى تكبدتها الشركات الأخرى، موضحا أنه تم مراجعة الرقم الذى تم الإعلان عنه كأرباح لشركات قطاع الأعمال العام بعد طرحه من الخسائر.

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