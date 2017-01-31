 Moheet on google
الثلاثاء 31 يناير 2017 08:46 مساءً
روابط سريعة
الزمالك يعاقب مايوكا
مايوكا - الزمالك

الزمالك يعاقب مايوكا

الثلاثاء، 31 يناير 2017 08:57 م

أكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك على أنه تقرر خصم 50 ألف دولار من الزامبي ايمانويل مايوكا مهاجم الفريق بما يعادل مليون جنيه مصري، نظير الغياب عن التدريبات دون إذن مسبق من الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمى.

وشدد منصور خلال تصريحاته الصحفية على أن مجلس الإدارة لن يترك أي لاعب مستهتر أو يخرج عن النص، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات قاسية على أي لاعب يخرج عن النص أو يثير أية مشاكل.

وأنضم الزامبي لقائمة الزمالك الإفريقية المكونة من 28 لاعبًا بعدما فشل مجلس الإدارة في عودة خالد قمر مهاجم الفريق المعار للاتحاد السكندري.

وفشلت محاولات إدارة النادي برحيل اللاعب وفسخ تعاقده بشكل ودي بسبب تمسكه بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 800 ألف دولار وهو الأمر الذي يرفضه المجلس وبالتالي تقرر استمراره.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3