أكد مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك على أنه تقرر خصم 50 ألف دولار من الزامبي ايمانويل مايوكا مهاجم الفريق بما يعادل مليون جنيه مصري، نظير الغياب عن التدريبات دون إذن مسبق من الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمى.

وشدد منصور خلال تصريحاته الصحفية على أن مجلس الإدارة لن يترك أي لاعب مستهتر أو يخرج عن النص، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات قاسية على أي لاعب يخرج عن النص أو يثير أية مشاكل.

وأنضم الزامبي لقائمة الزمالك الإفريقية المكونة من 28 لاعبًا بعدما فشل مجلس الإدارة في عودة خالد قمر مهاجم الفريق المعار للاتحاد السكندري.

وفشلت محاولات إدارة النادي برحيل اللاعب وفسخ تعاقده بشكل ودي بسبب تمسكه بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 800 ألف دولار وهو الأمر الذي يرفضه المجلس وبالتالي تقرر استمراره.