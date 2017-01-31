البنتاجون يكشف تفاصيل جديدة عن تدمير الفرقاطة السعوديةالثلاثاء، 31 يناير 2017 08:59 م
قال اثنان من مسئولي وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الهجوم الذي استهدف فرقاطة سعودية قبالة سواحل اليمن، أمس الإثنين، الهدف الأساسي منه كان استهداف سفينة حربية أمريكية.
وفي تسجيل صوتي لعملية الهجوم تم سماع عبارات باللغة العربية مثل: “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لليهود”، وفقًا لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.
ويعتقد محللون عسكريون في الولايات المتحدة أن الهجوم الذي تم كان يستهدف سفينة حربية أمريكية، أو أن العملية كانت “بروفة” على غرار الهجوم على المدمرة كول.
وقالت الصحيفة: “إنه كان يعتقد في البداية أن السفينة أصيبت بصاروخ، ولكن بعد تحليل جديد لشريط فيديو يظهر الهجوم، قال مسئولو الاستخبارات الأمريكيين إن قارب صغير صدم جانب السفينة السعودية”.
وجاء هذا الحادث الأخير بعد يوم واحد من محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاهل السعودي لبحث إقامة مناطق آمنة للاجئين في سوريا واليمن، وقال كبار مسئولي الدفاع الأمريكي إنهم قلقون من هذا الحدث الأخير، ولكنهم واثقون من أن السفن الحربية الأمريكية قادرة على الدفاع عن نفسها.
وكانت قد أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيا الانقلابية.
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