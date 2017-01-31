اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، اليوم الثلاثاء، مبلغا وقدره 21,502,4 جنيه (واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة واثنان ألف وأربعمائة جنيه) لتمويل المرحلة الثالثة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2016 / 2017م.

يأتي ذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد ومشروع المسجد الجامع وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات كدفعة ثالثة لهذا العام.