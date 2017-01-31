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الأوقاف تعتمد 21 مليون لإعمار المساجد
الاوقاف

الأوقاف تعتمد 21 مليون لإعمار المساجد

الثلاثاء، 31 يناير 2017 09:19 م

اعتمد  الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف ، اليوم الثلاثاء،  مبلغا وقدره 21,502,4 جنيه (واحد وعشرون مليونًا وخمسمائة واثنان ألف وأربعمائة جنيه) لتمويل المرحلة الثالثة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2016 / 2017م.

يأتي ذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد ومشروع المسجد الجامع وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات كدفعة ثالثة لهذا العام.

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