 Moheet on google
الثلاثاء 31 يناير 2017 08:46 مساءً
روابط سريعة
واشنطن: الإسرائيليون مواليد "دول الحظر" غير مشمولين بقرار ترامب
التأشيرة الأمريكية

واشنطن: الإسرائيليون مواليد "دول الحظر" غير مشمولين بقرار ترامب

الثلاثاء، 31 يناير 2017 08:51 م
متابعات

قالت السفارة الأمريكية في تل أبيب إن الاسرائيليين الذين ولدوا في الدول التي حظر الرئيس دونالد ترامب دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، غير مشمولين بالقرار.

وأوضحت السفارة الامريكية أنه سيسمح للمواطنين الإسرائيليين الذين ولدوا في إحدى الدول الاسلامية السبع التي حظرت الولايات المتحدة دخول رعاياها إلى أراضيها مؤقتا، سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، شريطة أن يكون بحوزتهم جواز سفر اسرائيلي وتأشيرة دخول سارية المفعول للولايات المتحدة.

ويأتي ذلك، غداة ترحيل أسرة سورية مسيحية من الطائفة الأرثوذكسية من مطار فيلادلفيا، بعد سفرها من لبنان إلى الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أن الأسرة المؤلفة من ستة أفراد مُنعت من دخول الولايات المتحدة وفقا للحظر الجديد الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول مواطني 7 دول غالبية سكانها من المسلمين، من بينها سوريا.

كما منعت السلطات الأمريكية مواطنا أردنيا من دخول الولايات المتحدة في مطار شيكاغو. والأردن ليس مشمولا بقرار ترامب.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعي قولها إن ثلاثة مواطنين أردنيين منعوا أيضا من دخول الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3