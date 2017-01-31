افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مساء اليوم، فاعليات الدورة الحادية عشر للمعرض الدولى للاثاث والديكور والمفروشات “فيرنكس وذي هوم” بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر والذي يفتح للجمهور خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل والذي يقام بالمعرض على مساحة المعرض 41000 متر مربع بمشاركة 220 شركة تمثل نخبة من كبرى الشركات المحلية العاملة بمجال تصنيع الأثاث علاوة على المتخصصين بالديكور و الاضاءة والأرضيات و الحوائط و الاكسسوارات و المفروشات المنزلية المختلفة والذي من المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض المحليين الى مائة ألف زائر خلال مدة المعرض.

واوضح قابيل أن المعرض يشهد وجود بعثة مشتريين اجانب تضم ما يزيد عن 180 مشتري دولي، مما يمثل فرصة كبيرة امام الصناع المصريين المشاركين في المعرض للترويج لمنتجاتهم وعقد الصفقات التصديرية لافتا الى ان تنمية الصناعة الوطنية وزيادة جودتها سوف تساهم في زيادة جذب المشتريين الاجانب فضلا عن جذب المستهلك المحلي في ظل زيادة تنافسيتها مع المنتجات المستوردة مع ارتفاع اسعارها عقب تعويم الجنيه.

وأشار قابيل إلى انه بالرغم من تأثر المنتجات الوطنية من تحرير سعر العملة نظرا لدخول المكونات والمواد الخام المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 60- 70% من حجم المنتجات ومع زيادة سعر الدولار بنسبة 150% ادى الى ارتفاع اسعارها إلا انها ما زالت منخفضة عن المنتجات المستوردة المصنعة بالكامل.

من جانبه قال محمد سامي رئيس هيئة المعارض إن معرض فيرنكس يخاطب طبقة من المستهلكين الذين يتعاملون مع المنتجات المستوردة بحيث يجعلهم يغيرون التوجه لشراء المنتج المصري في ظل اسعاره المنخفضة مقارنة باسعار المستورد عقب التعويم او بجودة المنتجات فضلا عن ضمان ما بعد البيع لفترات طويلة عكس ما يحدث مع المنتج المستورد والذي لا يوجد عليه ضمان.

وقال المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين (إكسبولينك) إن معرض فيرنكس يحقق عاما بعد عام نجاحات ملموسة على المستوي المحلى وفى أسواق التصدير ليعزز المعرض الاول فى افريقيا صدارته كأحد أهم المعارض العالمية فى قطاع الاثاث والمفروشات.

وأكد الميقاتي أن مشاركة أكثر من 200 شركة فى المعرض بجانب العديد من الشركات العاملة فى مستلزمات الاثاث المختلفة وبتواجد أكثر من 500 مشتري دولى من أسواق روسيا وأمريكا وكندا ودول من الشرق الاوسط وافريقيا تأكيد على ريادة معرض (فيرنكس ) وتأثيره فى رسم خريطة صناعة وصادرات قطاع الاثاث.

وأكد المهندس اياب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث أن معرض فيرنكس الدولى يكتسب سمعة عالمية تؤهله ليكون الحدث الاهم فى القارة الافريقية وحدثا عالميا فى صناعة المعارض المتخصصة فى الاثاث والديكور والمفروشات خاصة بعد التعاقد مع أكبر المصممين فى العالم من بينهم المصمم الايطالى جوليو كابيلليني والذى يمتلك شركة كابيلليني وهى واحدة من أكثر الشركات المتخصصة فى التصميمات الابتكارات في العالم.

من جانبه قال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن الاستعانة بهذه الأسماء العالمية بقطاع الأثاث يستهدف جذب أنظار العالم لصناعة الأثاث المصرية، وما حققته من مكانة مرموقة على الساحة العالمية خلال السنوات العشرين الماضية، إلى جانب المساهمة فى استكمال خطط المجلس التصديرى لتعظيم صادرات القطاع، وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصرية باعتبارها الامتداد الحقيقى لصناعة الأثاث الإيطالية الأشهر عالميا.