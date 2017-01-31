رئيس البرلمان يسلم العاملين فى "كيما" وحدات مشروع الإسكانالثلاثاء، 31 يناير 2017 08:42 م
احتفلت شركة كيما للأسمدة بأسوان اليوم ” الثلاثاء” بتسليم وحدات مشروعها السكني بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيما وعدد من نواب أسوان، حيث يضم المشروع 28 عمارة تشمل 672 شقة تسلمها أعضاء الجمعية كاملة المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز طبيعى وتصل تكلفة المشروع 75 مليون جنية.
وتبلغ مساحة كل وحدة 75 مترا تم تخصيص ادوارها طبقا لاقدمية العضو الذى يختار بنفسه وحدته دون إجراء قرعة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن مشروع اسكان كيما من المشروعات التى تم انجازها فى الفترة الاخيرة لتوفير سكن امن للمواطنين ،حيث يعتبر المشروع اضافة جديدة لمصنع كيما احد قلاع الصناعة فى مصر.
واكد المهندس جمال اسماعيل نائب رئيس مجلس ادارة كيما ان العمل بالمشروع بدأ منذ عام 2012 عقب تسلم الرخص وتم تنفيذه بنهاية 2016 رغم وجود صعوبات عديدة بالصرف وتم التسليم فى عيد اسوان القومى ليبقى المشروع عيدا لكل العمال واعضاء جمعية كيما.
واعتبر جمال اسماعيل المشروع انطلاقة جديدة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأسوان بوابة الجنوب، مؤكدا ان افتتاح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب دفعة قوية نحو مزيد من الانشاءات.
وقال ان الجمعية قدمت رسالة طيبة للعمال من خلال توفير سكن مناسب بسعر مناسب ومكتمل المرافق والخدمات حيث يضم المشروع هايبر للاغذية وملاعب وودار حضانة ودار تحفيظ القران ومخبز بلدى وفينو ودار ضيافة.
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