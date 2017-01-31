وزير التخطيط: مشاركة واسعة من الحكومة والمجتمع في استراتيجية 2030الثلاثاء، 31 يناير 2017 08:40 م
أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة نجحت في إشراك الحكومة بأكملها في استراتيجية 2030، إلى جانب مشاركة اجتماعية واسعة، لبناء مجتمع واسع يعبر بصدق عن أحلام وطموحات الشعب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي اليوم، في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.
وقال العربي، في تصريح له اليوم، إن استراتيجية الرؤية المستدامة عام 2030 لمصر ودول العالم وقعت في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لذا “نحن ملتزمون أمام دول العالم بتحقيق هذه التنمية المستدامة”.
وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة تتحقق من ثلاثة أبعاد: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتركيز على بعد واحد دون البعدين الآخرين لا يحقق شيئا، مضيفا أن مصر دولة عريقة تمتلك أقوى وأكبر مدارس التخطيط فهي علمت الدول العربية الشقيقة والأفريقية الخطط الخمسية والعشرية.
وأوضح أن استراتيجيات التخطيط خلال الأعوام الماضية فشلت لأنها كانت تُنسب إلى الحكومة أو وزارة بعينها ، ولكن “رؤية مجموعات استراتيجية 2030 تضم مشاركة واسعة لضمان استدامة التنفيذ... ووضعنا ضمانا لنجاح الاستراتيجية من خلال وضع آليات لمتابعة 250 مؤثرا من المدخلات والمخرجات ونرصد النتائج، حتى نتأكد أننا نسير على الطريق الصحيح أم لا”، لافتا إلى أن وزارة التخطيط نفذت موقعا إلكترونيا للاستراتيجية حتى تستقبل كل الآراء والمقترحات المجتمعية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تم تجهيزها بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مضيفا “نحن نقوم ببذل جهد عال بمشاركة أيضا القطاعات الخاصة والأكاديميين والخبراء، إضافة إلى أننا فتحنا باب المشاركة لمختلف فئات المجتمع”.
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