أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن معدل الفقر في مصر قبل تعويم الجنيه بلغ 27.8% من عدد السكان بنهاية 2015، وبعد التعويم قفزت معدلات الفقر إلى أكثر من 55%، مشيره إلى أن 25 مليون مصري ينفقون أقل من 400 جنيه شهريًا.

وتابعت في برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن الاستثمار الحقيقي للبلد لابد أن يكون في واردها البشرية، مشيرة إلى أن الموارد لدينا موارد طبيعية وقناة السويس لكن دخلها ينخفض، وأن لدينا أموال كثيرة في البلد ولكن تحتاج إلى إدارة صحيحة.