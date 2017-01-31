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الثلاثاء 31 يناير 2017 10:50 مساءً
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لميس الحديدي: 25 مليون مصري ينفقون أقل من 400 جنيه شهريًا
لميس الحديدي

لميس الحديدي: 25 مليون مصري ينفقون أقل من 400 جنيه شهريًا

الثلاثاء، 31 يناير 2017 09:50 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن معدل الفقر في مصر قبل تعويم الجنيه بلغ 27.8% من عدد السكان بنهاية 2015، وبعد التعويم قفزت معدلات الفقر إلى أكثر من 55%، مشيره إلى أن 25 مليون مصري ينفقون أقل من 400 جنيه شهريًا.

وتابعت في برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن الاستثمار الحقيقي للبلد لابد أن يكون في واردها البشرية، مشيرة إلى أن الموارد لدينا موارد طبيعية وقناة السويس لكن دخلها ينخفض، وأن لدينا أموال كثيرة في البلد ولكن تحتاج إلى إدارة صحيحة.

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