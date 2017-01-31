عقب الإعلامي تامر أمين، على ترأس رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة ملف وصول الدعم لمستحقيه، قائلاً: “اسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك استعجب”.

وأضاف “أمين”، خلال برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم الثلاثاء، أنه في حين مناقشة الحكومة لدعم المواطن، تقوم برفع سعر كيلو السكر إلى 8 جنيهات، والزيت إلى 12 جنيهًا، معلقًا: “تحس إن الحكومة الصبح حكومة في سويسرا، وبالليل حاجة تانية”.

واستطرد “أمين”، أن معنى العدالة الاجتماعية “شيل من ده وحط لده”.