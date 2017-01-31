قال مسئول أمريكي اليوم الثلاثاء، لشبكة ال”سي ان ان” إن قوات خاصة إماراتية شاركت في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الأحد.

ويذكر أن هذه العملية أدت إلى مقتل ضابط أمريكي يدعى ويليام “راين” اونز، ليكون بذلك أول عسكري أمريكي يقتل بعد تولي الرئيس دونالد ترامب.

وكانت وكالة الأنباء السعودية، نشرت في وقت سابق نقلا عن مصادر يمنية أن “قياديا في تنظيم القاعدة لقي مصرعه بعملية نفذها ‏الجيش الأمريكي اليوم على بلدة يكلا ‏بمديرية قيفة، التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.‏”

‏ولفت تقرير الوكالة السعودية إلى أن عناصر من الجيش ‏الأمريكي هاجموا منزل القيادي في تنظيم القاعدة في البلدة الأمر الذي أدى إلى نشوب معارك عنيفة بين ‏عناصر الجيش الأمريكي ومسلحي القاعدة، انتهت ‏بمصرع القيادي وأحد أشقائه، إضافة إلى مقتل ‏‏40 شخصًا آخرين.