قالت تقارير صحفية بريطانية مساء اليوم، الثلاثاء، إن الصربي برانسلاف إيفانوفيتش، مدافع تشيلسي، وصل إلى روسيا، تمهيدا للانضمام لزينيت الروسي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” أن إيفانوفيتش شوهد وهو يهبط في روسيا اليوم من أجل استكمال إجراءات انتقاله لنادي زينت، قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

ولم تضم قائمة تشيلسي لمواجهة ليفربول مساء اليوم، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، اسم إيفانوفيتش.

ولم يعد لإيفانوفيتش مكانًا أساسيًا في تشكيلة أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق، بعد أن اعتمد في الفترة الأخيرة على خطة 3-4-3، وبات اللاعب فيكتور موسيس هو الأساسي في الرواق الأيمن للنادي اللندني.

ومنذ أن انضم إيفانوفيتش لصفوف تشيلسي عام 2008، لعب 376 مباراة، 261 كانت في مسابقة الدوري الإنجليزي، وهز شباك الخصوم في 34 مرة.