شارك لاعبا ريال مدريد، الكولومبي خاميس رودريجيز، والبرتغالي بيبي، اليوم، الثلاثاء، في التدريبات الجماعية للفريق بعد التعافي من إصابتيهما، لتتزايد فرص لحاقهما بمواجهة سلتا فيجو الأسبوع المقبل في الليجا.

ولا يشارك رودريجيز مع الفريق منذ السابع من يناير، حينما لعب 45 دقيقة أمام غرناطة.

وبسبب آلام في الساق اليسرى لم يشارك النجم الكولومبي أمام إشبيلية وسلتا مرتين، وأمام مالاجا وريال سوسيداد.

ويغيب بيبي من ناحيته منذ 8 مباريات، بسبب آلام في الفخذ.

وتدرب لوكا مودريتش على أرض الملعب اليوم، ولكن لم تتضح الرؤية بخصوص إذا ما كان سيدخل القائمة أم لا.

وتدرب رفائيل فاران داخل صالة الألعاب الرياضية مع مارسيلو كارفاخال وجاريث بيل لمواصلة التعافي.

ويسعى ريال مدريد للفوز على سلتا فيجو، للثأر منه بعد أن خرج من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد نفس الفريق، قبل أسبوع.