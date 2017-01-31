قال الوزير الجزائري للشئون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، إن بلاده لم تعارض انضمام المغرب للاتحاد الأفريقي، وإنها عبرت عن ذلك خطيا من خلال الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري لرئيسة مفوضية الاتحاد عندما طرحت عليه هذا الأمر.

وحسب شبكة ال “CNN” كان المغرب البلد الأفريقي الوحيد الذي لا ينتمي إلى الاتحاد القاري، وعاد إلى مقعده في القمة الـ28 المنعقدة هذه الأيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد حيازته على دعم 39 عضوا داخل الاتحاد، وألقى العاهل المغربي بهذه المناسبة خطابا قال فيه إن دخول المغرب يأتي للم شمل القارة وليس للتفرقة.

وتابع مساهل في تصريحات صحفية: “إن انضمام المغرب يجب أن يتم بدون أي شروط”، متحدثًا عن أن المغرب لطالما اشترط انسحاب ما يُعرف بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، العضو في الاتحاد، وغير المعترف بها من لدن الأمم المتحدة. وقد سبق للمغرب أن انسحب من الاتحاد عام 1984 بسبب قبول عضويتها.

وأضاف المسئول الجزائري إنه على المغرب “الانضمام إلى العقد التأسيسي للاتحاد روحا ونصا”، لافتا إلى أن المغرب أصبح “عضوا في الاتحاد الأفريقي إلى جانب الجمهورية الصحراوية، وهو تقدم يجب الاعتراف به، كما أنه يمكن أن يساهم في الحفاظ على انسجام ووحدة المنظمة الأفريقية”.