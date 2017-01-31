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تعرف على جنسية حكام لقاء السوبر المصري
الحكم الألماني فيليكس بريش

تعرف على جنسية حكام لقاء السوبر المصري

الثلاثاء، 31 يناير 2017 08:24 م

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على أن يدير الحكم الألماني فيليكس بريش مباراة السوبر المصري بين الأهلي، بطل الدوري، والزمالك المتوج بكأس مصر، يوم 10 فبراير/ شباط المقبل في أبوظبي.

وقال سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الجبلاية، في تصريحات تليفزيونية، اليوم، الثلاثاء، إن الاتحاد المصري خاطب نظيره الألماني، ووافق الأخير على إرسال طاقم تحكيم يضم بريش، ومساعديه مارك بوث، وستيفين لوب، لإدارة المباراة المرتقبة.

وأضاف زاهر إن الجبلاية أخطرت اتحاد الكرة الإماراتي بوصول الحكم الألماني ومعاونيه إلى أبوظبي يوم 8 فبراير/ شباط المقبل.

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