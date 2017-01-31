بناء 34 مدرسة في العاصمة الإدارية الجديدةالثلاثاء، 31 يناير 2017 08:30 م
انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور الهلالي الشربينى، من تحديد نصيب المنظومة التعليمية داخل العاصمة الإدارية الجديد، حيث كشف اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن الوزارة قد أنتهت من إعداد خطتها نحو بناء المدارس فى العاصمة، حيث سيتم بناء 34 مدرسة للتعليم الأساسى، و9 مدارس للتعليم الثانوى العام، و4 مدارس للتعليم الفني.
وأعلن يسرى عن مساحات الأراضي التى تحتاجها الهيئة لبناء هذه المدارس حيث تحتاج الهيئة الى 17 ألف متر لبناء مدارس التعليم الأساسي، و13 ألف متر للتعليم الثانوى العام، و30 ألف متر لبناء مدارس التعليم الفني .
وأشار يسرى الى أن عدد الفصول ستكون 1875 فصل للتعليم الأساسي، و250 فصل للتعليم الثانوي، و250 فصل للتعليم الفني ، وأكد يسرى أن الرسوم الهندسية والتكلفة لم يتم تحديدها بعد، مشيرا إلى أن إجمالي نصيب وزارة التربية والتعليم من العاصمة الإدارية الجديدة 60 ألف متر.
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