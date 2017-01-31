أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي بدأ إجراءات سفر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول إلى ألمانيا، لإجراء جراحة الرباط الصليبي في أقرب وقت وتنفيذ البرنامج التأهيلي.

وأشار عبد الحفيظ - في تصريحات لموقع النادي اليوم الثلاثاء - إلى أن الجهاز الفني ليست لديه أي نية لرفع اسم مروان من القائمة الإفريقية، خصوصًا وأن اللوائح تمنح حذف اللاعبين في الوقت الحالي.

ويذكر أن مروان تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة المغرب، ضمن دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون 2017.